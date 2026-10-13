Veja o momento em que porco-espinho é flagrado caminhando em rua de MG

Quem passava pela rua Pedro José de Castro, no bairro Tibery, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi surpreendido por um “pedestre” inusitado, na noite de domingo (11). Um porco-espinho caminhava tranquilamente pela calçada, e, sem pressa, seguiu até o estacionamento de um supermercado na região.