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Veja o momento em que porco-espinho é flagrado caminhando em rua de MG

Animal se aproximou de estacionamento de supermercado, onde estavam algumas pessoas, em Uberlândia (MG)

Balanço Geral MG|Do R7

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Quem passava pela rua Pedro José de Castro, no bairro Tibery, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi surpreendido por um “pedestre” inusitado, na noite de domingo (11). Um porco-espinho caminhava tranquilamente pela calçada, e, sem pressa, seguiu até o estacionamento de um supermercado na região.

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