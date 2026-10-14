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Veja promessas feitas por mulher criada por IA que enganou seguidores

Perfil com nome de Jéssica Fazendeira prometia que quem fosse conhecer ela teria uma vida farta e de tranquilidade em uma fazenda

Balanço Geral MG|Do R7

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“Quero que você seja o meu homem e que mande em mim”, dizia a mulher em vídeos criados por Inteligência Artifical que enganou vários seguidores nas redes sociais. Conhecida como Jéssica Fazendeira, a suposta mulher aparecia em um cenário rural, sempre prometendo que quem fosse até ela poderia se casar, ser cuidado e ter uma vida tranquila.

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