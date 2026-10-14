Veja promessas feitas por mulher criada por IA que enganou seguidores

“Quero que você seja o meu homem e que mande em mim”, dizia a mulher em vídeos criados por Inteligência Artifical que enganou vários seguidores nas redes sociais. Conhecida como Jéssica Fazendeira, a suposta mulher aparecia em um cenário rural, sempre prometendo que quem fosse até ela poderia se casar, ser cuidado e ter uma vida tranquila.