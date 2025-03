Velório de Fuad Noman é aberto ao público em Belo Horizonte

O velório do prefeito Fuad Noman foi aberto ao público, às 13h, desta quinta-feira (27), na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, no centro da capital. Os moradores da capital mineira poderão se despedir do prefeito até às 16h. O enterro do prefeito será reservado à família.



O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, morreu na manhã desta quarta-feira (26), por complicações médicas de um linfoma não-Hodgkin. O motivo da morte foi confirmado, por meio de um boletim médico, pelo Hospital Mater Dei, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, onde Fuad estava internado desde o dia 3 de janeiro.