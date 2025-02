Vencimento da primeira parcela do IPVA 2025 começa nesta segunda-feira (3) em MG

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 começa a vencer nesta segunda-feira (03). Quem optar pelo parcelamento do imposto pode quitar a primeira parcela em fevereiro e as demais nos meses de março e abril.



Os donos de veículos que quitarem o tributo à vista terão desconto de 3%. Além disso, quem pagou em dia todos os débitos do veículo nos anos de 2023 e 2024 terá um desconto extra, também de 3%, como parte do programa "Bom Pagador". A taxa de licenciamento neste ano vai vencer no dia 31 de março.



