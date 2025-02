Vice-governador de MG anuncia obras em rodovias e detalha pagamento da dívida do estado

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), afirmou que a construção do Rodoanel será realizada conforme o projeto aprovado, destacando que não é necessário o aval dos municípios envolvidos, pois a obra atende a um interesse regional e estadual. Simões fez referência à aprovação do projeto pelos prefeitos da região, ressaltando que a decisão sobre a construção do Rodoanel não cabe apenas às prefeituras de Betim e Contagem (MG).



"Os prefeitos precisam se acostumar com o fato de que essa decisão não é deles", afirmou o vice-governador, referindo-se aos questionamentos feitos por algumas administrações municipais. Ele também enfatizou que o Governo de Minas está aberto ao diálogo para ajustes pontuais no projeto, mas garantiu que as máquinas já estão prontas para iniciar a obra.



O primeiro trecho do Rodoanel, que ligará Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte à região do Ceasa, será o mais importante, considerando que a BR-381, que o Governo Federal está inaugurando, não abrange a conexão entre Caeté e Sabará.



O vice-governador reforçou que o projeto do Rodoanel é crucial para o desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte e para a melhoria da mobilidade no estado.



Além de abordar o Rodoanel, Mateus Simões também comentou sobre a situação financeira do estado, destacando a importância do programa Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados), que facilita as condições de pagamento das dívidas estaduais. O vice-governador ainda garantiu que, apesar de alguns vetos em pontos específicos, o Governo de Minas continuará lutando pelos interesses do estado. "Quando o assunto é Minas Gerais, a relação com o Governo Federal é boa. Não temos dificuldades", afirmou.



Em outro momento, Simões compartilhou uma atualização sobre as buscas por vítimas em Brumadinho. O vice-governador informou que mais segmentos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros. “Os bombeiros estão há seis anos fazendo buscas. Acabamos de receber a notícia de que, próximo a pousada que também foi destruída pela lama, um segmento foi encontrado. Ele está a caminho do IML (Instituto Médico-Legal)”, declarou o político ao afirmar que espera ter resultado da perícia até o fim do dia.



"Não vamos parar até que todo o material seja processado e todas as vítimas localizadas", concluiu o vice-governador.



Veja a entrevista completa no vídeo acima.