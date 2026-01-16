Logo R7.com
Vídeo flagra idosa sendo resgatada após ataque de abelhas em BH

Corpo de Bombeiros informou que além da idosa, a síndica do prédio que tentou socorrê-la também ficou ferida

Balanço Geral MG|Do R7

Um vídeo mostra o momento em que uma idosa de 80 anos foi resgatada após picada por abelhas no bairro Fernão Dias, na região Nordeste de BH

