Vídeo flagra momento que caminhão bate em carros e mata uma pessoa em MG

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente entre dois carros e um caminhão nesta quarta-feira (02) na cidade de Itabirito, região metropolitana de Belo Horizonte. Imagens feitas de dentro de um dos veículos atingidos flagrou o momento da batida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa às ferragens do carro e não resistiu. As pessoas que foram socorridas com vida foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Ouro Preto e para o hospital Pronto Socorro João 23, na capital mineira.