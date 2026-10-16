Vídeo flagra sargento da PM matando cachorro com tiro na cabeça em praça de Unaí (MG)

Um cachorro em situação de rua foi morto com um tiro na cabeça disparado por um sargento da Polícia Militar, na tarde dessa quinta-feira (15), em uma praça do bairro Sagrada Família, em Unaí, no Noroeste de Minas Gerais, a 601km de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou a ação, que provocou indignação entre moradores e defensores da causa animal. É possível ouvir o som do disparo. Segundo informações preliminares, o militar estava de folga e acompanhado da família quando efetuou o disparo. Ele alegou que decidiu atirar após o filho, de seis anos, se assustar com a aproximação de cães que estavam na praça. No entanto, testemunhas apresentaram uma versão diferente da relatada pelo policial. Segundo elas, o cachorro não chegou a atacar a criança, o que levanta questionamentos sobre as circunstâncias e a necessidade do disparo.