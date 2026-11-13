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Vídeo mostra homem dando gravata em mulher refém ao ver policiais em lotérica na Grande BH

Funcionários relataram que suspeito fingia ser companheiro da vítima, mas mudou de comportamento ao avistar policiais

Balanço Geral MG|Do R7

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As imagens mostram a movimentação dos policiais durante a negociação. A criança foi libertada primeiro e, após mais alguns minutos, o suspeito jogou a bolsa no chão e se entregou aos militares. Dentro dela, os policiais encontraram um aparelho de choque, que era utilizado pelo homem para simular uma arma de fogo.

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