Logo R7.com
RecordPlus

Vídeo mostra homem fingindo ser cliente para furtar celular de papelaria em BH

O suspeito fingiu ser cliente e aproveitou um momento de distração do atendente para cometer o furto

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando um celular de dentro de uma papelaria, no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (5), na Rua Mármore. O suspeito fingiu ser cliente e aproveitou um momento de distração do atendente para cometer o furto. Imagens enviadas à RECORD Minas mostram o momento em que o homem aguarda na fila para ser atendido. Ao perceber que o funcionário havia deixado o balcão, o suspeito se aproxima, pega o celular que estava sobre o móvel e deixa o estabelecimento. O aparelho pertence a Rogério Roque, proprietário da papelaria. Segundo ele, o homem era desconhecido e, inicialmente, não levantou suspeitas, já que aparentava ser apenas mais um cliente do comércio.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.