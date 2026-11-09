Vídeo mostra homem fingindo ser cliente para furtar celular de papelaria em BH

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando um celular de dentro de uma papelaria, no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (5), na Rua Mármore. O suspeito fingiu ser cliente e aproveitou um momento de distração do atendente para cometer o furto. Imagens enviadas à RECORD Minas mostram o momento em que o homem aguarda na fila para ser atendido. Ao perceber que o funcionário havia deixado o balcão, o suspeito se aproxima, pega o celular que estava sobre o móvel e deixa o estabelecimento. O aparelho pertence a Rogério Roque, proprietário da papelaria. Segundo ele, o homem era desconhecido e, inicialmente, não levantou suspeitas, já que aparentava ser apenas mais um cliente do comércio.