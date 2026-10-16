Vídeo mostra momento em que árvore cai na Praça Sete
As imagens do circuito de segurança mostram o momento exato em que a árvore cai
Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma árvore caiu na manhã desta sexta-feira (16), na região da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte. A queda aconteceu na Rua dos Carijós, na altura do número 424, em frente ao Edifício Joaquim de Paula, e pode estar relacionada às fortes chuvas que atingem a capital mineira.
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