Vídeo mostra momento em que criança é resgatada em Jeceaba (MG)
Alice Maciel Lacerda Lisboa é autista não-verbal
A criança é autista não-verbal. Alice desapareceu em uma área de mata, em Bituri, distrito de Jeceaba, na região Central de Minas.
Últimas
Hora da Venenosa: Lexa e MC Guimê viram réus na Justiça por dívida de mansão
Cantores são acusados de fraude envolvendo pagamento de mansão avaliada em mais de R$2 milhões
Eletricista tem moto furtada enquanto atendia cliente em BH
Situação reflete aumento da criminalidade e atuação de quadrilhas especializadas, causando insegurança entre moradores
Família busca por menina autista desaparecida em Minas Gerais
Bombeiros e voluntários unem forças para encontrar Alice, de apenas quatro anos
Pesquisa revela ligação entre contrabando de cigarros e crime organizado no Brasil
Levantamento aponta que 90% dos brasileiros associam comércio ilegal a facções criminosas
Esposa de vereador é detida por suspeita de tráfico na Grande BH
Vereador negou o envolvimento da esposa no tráfico, alegando injustiça e perseguição policial
Rua de Belo Horizonte fica interditada após queda de poste sobre carro
Técnicos da Cemig trabalham para liberar trânsito após acidente com veículos na capital
Moradores de Ibirité denunciam falta de acesso em época de chuvas
Comunidade enfrenta dificuldades para entrar e sair de casa devido a condições precárias
Moradores do bairro Céu Azul, em BH, sofrem com falta de energia
Comerciantes reclamam de perdas financeiras e pedem solução à Cemig
Pai e filho comentam sobre envolvimento na morte de correta mineira
Três pessoas foram presas por envolvimento no crime
Achamos em Minas: conheça a riqueza natural e águas termais de Felício dos Santos
Conheça a cidade mineira famosa por suas cachoeiras e cultura rica
Blitz RECORD: Moradora de BH paga R$ 600 e sai de estúdio com tatuagem inacabada
Moradora afirma que tatuador interrompeu o procedimento, não retornou ao estúdio e deixou o desenho incompleto
Projeto de férias une avós e netos em Contagem, na Grande BH
A Prefeitura de Contagem promove atividades para crianças e avós durante as férias escolares
Avenida Amazonas, em BH, é liberada 18 horas após tombamento de carreta
Equipes conseguiram desobstruir uma das pistas após o tombamento de uma carreta na avenida Amazonas
Hora da Venenosa: MC Poze do Rodo é acusado de invadir casa e agredir o Mc Borges no Rio de Janeiro
Caso é investigado como lesão corporal; artista nega acusações e diz que houve apenas um desentendimento