Vídeo mostrando mulher lutando com ladrão durante tentativa de assalto em BH
Autor tentou fugir mas foi localizado pela Guarda Municipal e detido
Uma mulher entrou em confronto com um ladrão durante uma tentativa de assalto na avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, neste domingo (22). O autor ainda tentou fugir, após o confronto, mas foi localizado e preso.
Últimas
Vídeo mostra momento em que homem invade casa de jogador do Cruzeiro em BH
Autor conseguiu levar joias, dinheiro e um relógio Rolex que pertenciam ao atacante
Veículos abandonados causam transtornos em bairro de Belo Horizonte
Moradores relatam problemas com carros abandonados e falta de ação da prefeitura
Mãe busca informações sobre filha desaparecida em Ribeirão das Neves
Luana Clemêncio, de 17 anos, não voltou da escola; família pede ajuda
Homem é morto em Contagem por policial civil aposentado
Crime aconteceu após discussão por ciúmes e está sob investigação
Mãe e filha são resgatadas após caírem em cratera que abriu durante fortes chuvas em Dionísio (MG)
Moradores resgatam vítimas após chuvas intensas causarem deslizamento de terreno
Trecho da Avenida Teresa Cristina, no Barreiro, em BH, ficará interditada devido a obras
Interdição afeta transporte coletivo no Barreiro; moradores aprovam mudanças
Cachorrinho desaparece após fogos de artifício em Matozinhos (MG) e família pede ajuda
Família busca informações sobre o paradeiro do pet desaparecido
A Hora da Venenosa: Gabriel Felix, influenciador digital, morre aos 29 anos após jogar futebol
Influenciador de Uberaba faleceu após partida; noiva Isabelle Abreu pede privacidade
'Entremet': sobremesa sofisticada, de origem francesa, conquista pela estética aliada ao sabor
A nova tendência de doces finos, 'Entremet', já está disponível em Belo Horizonte
Cerca de 120 mil pessoas devem passar pela rodoviária de BH neste feriado
Previsão de 120 mil passageiros e operação especial da Polícia Rodoviária Federal
Moradores improvisam sinalização para conter velocidade em Ribeirão das Neves
Pintura no asfalto visa alertar sobre quebra-molas inexistentes e evitar acidentes
Raízes que Entrelaçam: salão cria espaço para acolher clientes com filhos pequenos
Espaço promove cuidado pessoal e valorização da identidade negra
Vídeo mostra homem invadindo floricultura e furtando ursos de pelúcia
Segundo comerciantes, local foi invadido três vezes na mesma noite