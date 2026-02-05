Vídeo: motociclista cai ao reduzir velocidade para ver acidente em MG
Caso ocorreu em Governador Valadares; ciclista foi encaminhada a hospital da cidade
Na manhã de quarta-feira (4), uma motociclista caiu após reduzir a velocidade para observar um acidente na avenida JK, em Governador Valadares, cidade a 314 km de Belo Horizonte. No local, uma ciclista estava caída e recebia atendimento de pessoas que passavam pela via até a chegada do socorro.
