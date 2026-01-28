Vídeo: síndico, que matou corretora mineira, acompanha trabalho da Polícia em GO
Vítima estava desaparecida desde dezembro de 2025
Vídeo mostra o momento em que o suspeito de matar Daiane Alves Souza, de 43 anos, acompanha o trabalho da Polícia. Daiane estava desaparecida desde dezembro de 2025 em Caldas Novas (GO).
Últimas
