Vídeo: síndico, que matou corretora mineira, acompanha trabalho da Polícia em GO

Vítima estava desaparecida desde dezembro de 2025

Balanço Geral MG|Do R7

Vídeo mostra o momento em que o suspeito de matar Daiane Alves Souza, de 43 anos, acompanha o trabalho da Polícia. Daiane estava desaparecida desde dezembro de 2025 em Caldas Novas (GO).

