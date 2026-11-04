Vídeo: Suspeitos de roubar entregador são baleados durante perseguição policial e caem em córrego em

Dois jovens, de 15 e 18 anos, ficaram feridos após uma perseguição policial que terminou com a queda de uma motocicleta no Córrego Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (4). A dupla é suspeita de roubar a moto e o celular de um entregador por aplicativo no bairro Jardim Guanabara.