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Vídeo: Suspeitos de roubar entregador são baleados durante perseguição policial e caem em córrego em

Dupla, de 15 e 18 anos, teria se passado por clientes para atrair a vítima; suspeitos foram socorridos após queda

Balanço Geral MG|Do R7

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Dois jovens, de 15 e 18 anos, ficaram feridos após uma perseguição policial que terminou com a queda de uma motocicleta no Córrego Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (4). A dupla é suspeita de roubar a moto e o celular de um entregador por aplicativo no bairro Jardim Guanabara.

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