Vídeo: Vaca solta corre na rua, persegue pedestres e mobiliza polícia em MG

Uma vaca solta pelas ruas de São Lourenço, no Sul de Minas Gerais, mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nessa quarta-feira (14). O animal correu por diversas vias da região central da cidade, chegou a seguir na contramão do trânsito e danificou dois veículos estacionados durante as tentativas de captura. Segundo a Polícia Militar, diversas ligações foram feitas para denunciar a presença da vaca nas ruas. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o animal correndo entre os veículos, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres. Durante as tentativas de contenção, a vaca atingiu uma motocicleta e um carro que estavam estacionados. A ocorrência mobilizou policiais militares, bombeiros e moradores, que se uniram para tentar capturar o animal.