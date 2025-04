Vigilância Sanitária interdita padaria de BH onde três pessoas teriam sido intoxicadas

A Vigilância Sanitária interditou, na manhã desta quarta-feira (13), a padaria onde três pessoas teriam sido intoxicadas no bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Uma idosa de 78 anos e um casal, de 23 e 24 anos, foram hospitalizados depois de comer uma torta de frango no local.



Funcionários da vigilância recolheram ingredientes e lacraram o estabelecimento. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, “a medida foi necessária porque o estabelecimento não possui alvará sanitário e nenhum cadastro no serviço para iniciar o processo para liberação do documento. Além disso, foram encontradas irregularidades no que se refere a questões de higiene e estrutura sanitária”.



A Secretaria Municipal de Política Urbana informou que o Alvará de Localização e Funcionamento da padaria está regular.



“A suspeita é de que esse salgado, adquirido na padaria, que todos eles ingeriram, que fez mal e que estava com alguma substância que os intoxicou”, detalhou Cibele Alemar, sargento da Polícia Militar.



A idosa teve uma parada cardiorrespiratória e está internada no CTI de um hospital particular da capital mineira. A sobrinha da aposentada e o namorado dela tiveram os mesmos sintomas.



Segundo a polícia, foram os médicos das unidades de saúde que fizeram contato com os militares. Eles informaram que nos primeiros exames feitos pelos pacientes mostraram uma substância semelhante ao chumbinho no corpo da idosa. Já o rapaz e a jovem podem ter sido intoxicados por uma bactéria presente no alimento.



O proprietário da padaria foi conduzido até a delegacia para prestar depoimento. O homem disse que a torta foi feita no final de semana por um padeiro que ele contratou por alguns dias. A Polícia Militar procurou o funcionário, mas ele não foi localizado.