Vinhos das Montanhas de Minas: conheça técnicas inovadoras de vinícola premiada em Capitólio (MG)

A série Vinhos das Montanhas de Minas viaja pelo estado para conhecer vinhedos que vêm transformando Minas Gerais em uma potência do enoturismo. No episódio desta quarta-feira (13), nossa equipe foi até a cidade de Capitólio, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, conhecer uma vinícola premiada logo na primeira safra. Com a inovadora técnica da dupla poda, os produtores colhem as uvas no inverno e fogem das chuvas do verão e do clima tropical. No total, são 6,5 mil videiras cultivadas.Segundo os produtores, o trabalho exige cuidado diário, seleção rigorosa e apoio de tecnologia para análise de solo, controle de pragas e manejo.



