Vinhos das Montanhas de Minas: vinícola de MG transforma hobby familiar em produção premiada

O Vinhos das Montanhas de Minas desta quarta-feira (20) conta a história de uma vinícola localizada em São Gonçalo do Sapucaí, a 340 km de Belo Horizonte, no interior do estado. A produção surgiu a partir do hobby do pai de Guilherme e hoje ocupa mais de dois mil hectares. Desde 2018, a vinícola já coleciona prêmios internacionais, como a medalha de bronze em Londres, com o vinho Mineirinho. A técnica da dupla poda permite colher uvas no inverno, garantindo maturação ideal apesar do clima mineiro.



