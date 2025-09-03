Vinhos das Montanhas de Minas: vinícola produz 300 mil litros por ano com tradição familiar

Na cidade de Andradas, a cerca de 480 km de Belo Horizonte, no sul de Minas, três irmãos dão continuidade ao legado iniciado pelo avô em 1969 e transformaram a fazenda em uma vinícola premiada. São cerca de 50 hectares de plantação, que chegam a render 250 toneladas de uva por safra, convertidas em até 300 mil litros de vinho por ano.



O processo é manual, feito cacho a cacho, e prioriza a qualidade das uvas para a produção de vinhos finos. Além da tradição, a vinícola investe em enoturismo: todo fim de semana, cerca de 3 mil pessoas visitam o local para acompanhar a produção e participar de degustações.



Com mais de 60 rótulos no mercado, o empreendimento familiar celebra reconhecimento nacional e internacional.



