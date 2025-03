Vizinhos reclamam de barulho de empresa de limpeza de ambulâncias em BH

Moradores do bairro Bonfim, na região Noroeste de Belo Horizonte, reclamam de uma empresa que faz a limpeza das ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os funcionários estariam trabalhando dia e noite e barulho dos equipamentos estão incomodando a vizinhança, que não consegue dormir. A empresa informou que possui Licença de Funcionamento para exercer as atividades e que os equipamentos utilizados não apresentam ruídos além do permitido por lei.