Voo com deportados dos EUA para BH é cancelado de última hora por problemas técnicos

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, estava preparado para receber o primeiro voo com deportados dos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. O voo, que partiu dos EUA com destino ao Brasil, transportava 158 imigrantes ilegais deportados pelo governo norte-americano, sendo 88 brasileiros. No entanto, no fim da noite desta sexta-feira(24), a expectativa foi frustrada com o cancelamento do voo durante a escala em Manaus, capital do estado do Amazonas, devido à necessidade de manutenção da aeronave.



Segundo o Ministério das Relações Exteriores, esse é o segundo voo com deportados a chegar a Confins neste ano, e o primeiro sob o mandato de Donald Trump. O novo presidente dos EUA prometeu reforçar a segurança na fronteira com o México e realizar deportações em massa. As operações já começaram, com 538 imigrantes ilegais detidos em uma única ação.