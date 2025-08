Zoológico de BH entra na trend e adapta receita viral de morango do amor para animais

A tendência do “morango do amor” chegou até o zoológico de Belo Horizonte. Mas, com uma receita saudável, pensada especialmente para os animais. No lugar da calda açucarada, entrou o mel. O brigadeiro virou coco ralado. E teve até adaptação com gelatina diet para um chimpanzé diabético. Gorilas, micos, chimpanzés e araras receberam a surpresa, preparada com cuidado pela equipe de nutrição. A tratadora explica que o morango foi escolhido por ser uma fruta de baixo índice glicêmico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!