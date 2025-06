Zoológico de BH recebe Maya, onça pintada que acabou de completar um ano

O zoológico de Belo Horizonte recebe Maya, uma onça pintada que acabou de completar um ano. O animal chegou à capital mineira em abril por meio de um acordo entre a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil e o ICMBio. Maya, que veio de Cotia, em São Paulo, celebrou um ano no dia 3 de junho com um bolo preparado pela equipe. O zoológico planeja receber um macho no futuro para formar um casal, contribuindo para o Programa de Conservação de Onça Pintada do Instituto Chico Mendes. Maya ainda é filhote e gosta de brincar, sendo já o xodó dos visitantes.



