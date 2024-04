Câmara de BH aprova quase R$ 90 milhões em investimentos para a área da saúde

Alto contraste

A+

A-

Câmara de BH aprova mais de R$ 89 milhões para saúde Câmara de BH aprova mais de R$ 89 milhões para saúde (Cláudio Rabelo/Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte)

A Câmara de Belo Horizonte aprovou R$ 89,6 milhões para a saúde por meio das emendas impositivas previstas na Lei do Orçamento Anual de 2024. O valor representa mais do que a metade dos recursos definidos para a capital, sendo o maior montante entre eles. O dinheiro já está sendo repassado ao setor desde o ano passado.

Além da saúde, o urbanismo e a assistência social já tiveram seus recursos garantidos para o ano, com mais de R$ 16 milhões destinados em cada área. Desporto e lazer recebeu o quarto maior volume de recursos, com R$ 11 milhões.

Os recursos são uma das formas de atuação da Câmara para garantir melhorias na capital. No transporte público, por exemplo, a cidade ganhou 567 novos ônibus, já integrados na frota da cidade, após exigência dos vereadores.

Belo Horizonte ganhou 567 novos ônibus com recursos da Câmara Municipal Belo Horizonte ganhou 567 novos ônibus com recursos da Câmara Municipal (Barbara Crepaldi/Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte)

Políticas públicas

Para além dos orçamentos destinados à Belo Horizonte, a Câmara também pressionou para a implementação de diversas políticas públicas. Entre elas, a ampliação do horário permitido para mesas e cadeiras de bares nas calçadas.

Além disso, a casa também promoveu a revitalização da Praça do Papa. Segundo a Câmara, “foram realizadas obras para a demolição de todo piso da praça e seu refazimento, seguindo o mesmo desenho e cores do piso original; a incorporação da rua entre os trechos da praça, que abrigará novos brinquedos e equipamentos de ginástica; reforma do paisagismo contemplando irrigação automática e replantio de toda grama da porção inferior da praça; inclusão de lixeiras, revitalização dos bancos e escadas; supressão da atual área do playground integrando à área verde; e modernização da iluminação.” Assim como a volta de guardas municipais no local.

A reforma do abrigo Granja de Freitas também está entre as novidades. “Manutenções nas partes elétrica e hidráulica e reforma nos telhados, além da troca do alambrado da quadra esportiva e a intervenção nas estruturas do muro e no sistema de drenagem”, detalhou o Legislativo.

Ainda, a regularização de 100 imóveis na região do Barreiro. De acordo com a casa, “a medida integra o Programa de Regularização Fundiária do município, envolvendo aspectos jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, com o objetivo de legalizar a permanência das famílias nas vilas, favelas e conjuntos habitacionais implantados pelo poder público. A cobrança da Câmara Municipal incentivou a PBH a realizar a entrega destes títulos de propriedade”.

Além disso, a Lei 11.392 pretende acabar com cabos entrelaçados nos postes ou caídos nas calçadas da capital mineira neste ano. O texto voltou a vigorar com a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após ser suspenso por liminar. Ela garante melhorias para a estética da cidade com a retirada de fios e cabos partidos.

Segundo a Lei, as empresas têm o prazo de 180 dias para se adequarem à norma, e seu descumprimento constitui infração grave, sujeita a multa diária.