Acidente deixa pacientes feridos durante viagem para tratamento médico em BH

Micro-ônibus com 11 pessoas bateu em carreta; motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Cidade Alerta|Do R7

Um micro-ônibus que saía da cidade de Paracatu para Belo Horizonte, uma viagem de mais de 500 km, bateu na traseira de uma carreta na BR-040, em Sete Lagoas. A bordo do ônibus, onze passageiros estavam a caminho de consultas médicas na capital mineira.

O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas estava consciente. Quatro passageiros não tiveram ferimentos. Uma mulher precisou passar por cirurgia no fêmur, enquanto outros apresentaram cortes e dores leves nas pernas.

