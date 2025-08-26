Acidente deixa pacientes feridos durante viagem para tratamento médico em BH

Um micro-ônibus que saía da cidade de Paracatu para Belo Horizonte, uma viagem de mais de 500 km, bateu na traseira de uma carreta na BR-040, em Sete Lagoas. A bordo do ônibus, onze passageiros estavam a caminho de consultas médicas na capital mineira.



O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas estava consciente. Quatro passageiros não tiveram ferimentos. Uma mulher precisou passar por cirurgia no fêmur, enquanto outros apresentaram cortes e dores leves nas pernas.



