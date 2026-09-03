Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta MG

Adega é arrombada e tem prejuízo de R$ 10 mil apenas cinco meses após inauguração em Contagem

O estabelecimento tinha apenas 5 meses de funcionamento.

Cidade Alerta|Do R7

  • Google News

Uma adega foi arrombada e furtada na madrugada desta quarta-feira (2) no bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O estabelecimento tinha apenas 5 meses de funcionamento. Segundo Vinícius Gabriel, dono do estabelecimento, câmeras de segurança que ficavam dentro do comércio e duas que ficavam de fora foram quebradas com um tronco de madeira, o que impediu registros da movimentação dentro do estabelecimento. Entretanto, câmeras de segurança de um imóvel próximo flagraram o momento que os criminosos colocaram os itens furtados dentro de um veículo.

  • FURTO

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.