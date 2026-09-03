Adega é arrombada e tem prejuízo de R$ 10 mil apenas cinco meses após inauguração em Contagem

Uma adega foi arrombada e furtada na madrugada desta quarta-feira (2) no bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O estabelecimento tinha apenas 5 meses de funcionamento. Segundo Vinícius Gabriel, dono do estabelecimento, câmeras de segurança que ficavam dentro do comércio e duas que ficavam de fora foram quebradas com um tronco de madeira, o que impediu registros da movimentação dentro do estabelecimento. Entretanto, câmeras de segurança de um imóvel próximo flagraram o momento que os criminosos colocaram os itens furtados dentro de um veículo.