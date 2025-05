Adolescente é morta por colega dentro de sala de aula no interior de Minas

Uma adolescente de 14 anos foi morta dentro da sala de aula em um colégio particular de Uberaba, a cerca de 480 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (08). A vítima, Melissa Campos, foi atacada com uma tesoura na região do tórax por um colega da mesma idade, durante a aula. Um professor, estudante de medicina, tentou socorrer Melissa antes da chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ela já estava sem vida quando os socorristas chegaram. A adolescente era filha do coordenador da escola.



O autor do ataque fugiu logo após o crime. Ainda não há informações sobre a motivação. As polícias Militar, Civil e a Guarda Municipal da cidade estiveram no colégio, que suspendeu as aulas e atividades por tempo indeterminado. A escola informou que vai oferecer apoio psicológico a alunos e funcionários.



