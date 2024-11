Câmeras de segurança flagram casal arrombando porta de prédio com faca em BH

Um casal arrombou um prédio no bairro Gutierrez, na região oeste de Belo Horizonte. Câmeras do circuito interno do prédio captaram o momento em que os dois ficaram um tempo do lado de fora observando o movimento. Até que o homem conseguiu arrombar a porta com uma faca. Depois, os dois abriram dois carros e furtaram objetos que estavam dentro dos veículos. Veja a reportagem completa no vídeo acima.