Câmeras de segurança flagram furto de motocicleta em Santa Luzia (MG)

Imagens do circuito de segurança registraram um furto no bairro Belo Vale, em Santa Luzia. Duas pessoas foram flagradas descendo de um carro e carregando uma motocicleta para a carroceria do veículo. O dono da moto acredita que os criminosos monitoravam sua rotina, já que a motocicleta, comprada há apenas dois meses, possuía antifurto. Sem seguro, o proprietário calcula o prejuízo e cobra mais segurança.