Câmeras flagram atropelamento de criança de sete anos na saída de escola em BH

Uma criança de 7 anos foi atropelada na tarde desta terça-feira (28) no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Imagens de segurança mostram o momento em que o menino atravessa a rua e é atingido por um carro em alta velocidade. O impacto foi tão forte que a criança foi arremessada por vários metros. O menino foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado a uma unidade de saúde. Moradores e comerciantes da região, que tem escolas e grande fluxo de veículos, pedem redutores de velocidade para garantir a segurança no local. A Prefeitura informou que enviará uma equipe ao local para avaliar possíveis intervenções viárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!