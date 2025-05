Câmeras registram furto de potro de competição na Pampulha, em BH

Um potro da raça mangalarga foi furtado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma caminhonete branca, com uma carreta acoplada, deixa o local levando o animal. O potro, treinado para competições e com chip de identificação, tem pelagem pampa e é facilmente reconhecível. A Polícia Civil foi acionada e analisa as imagens para identificar os responsáveis, mas ainda não deu retorno oficial sobre o andamento das investigações.



O furto também colocou em xeque a segurança do espaço onde o animal estava. O administrador do local, que alugava baias, decidiu encerrar as atividades após o ocorrido.



