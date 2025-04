Caminhão fica ilhado por quase uma hora durante chuva em BH

Um caminhão que transportava galões ficou ilhado durante um alagamento após fortes chuvas em Belo Horizonte. O veículo ficou preso na enchente após estragar em meio a uma poça de água no entroncamento do Anel Rodoviário com a Via do Minério, na região do Barreiro. O motorista permaneceu no veículo por mais de uma hora. O trânsito no local se tornou caótico com o aumento do nível da água. Uma equipe da BHTrans isolou a área, mas foram outros dois motoristas, amigos do caminhoneiro, que retiraram o veículo usando uma corda.



