Caminhoneiro suspeito de matar 39 pessoas em acidente na BR-116 é preso no Espírito Santo

Foi preso nesta terça-feira (16) o motorista da carreta bitrem, que se envolveu em um acidente, na rodovia BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em dezembro do ano passado. O homem foi localizado em uma cidade do interior do Espírito Santo. A carreta transportava um bloco de granito, que se desprendeu e bateu contra o ônibus, que trafegava em sentido contrário. O acidente causou a morte de 39 pessoas. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o motorista teria feito uso de álcool e drogas.