Casa pega fogo e assusta moradores no bairro Nova Floresta, em BH

Uma casa pegou fogo na manhã desta quarta-feira (05), no bairro Nova Floresta, na região Nordeste de Belo Horizonte. Ainda não há informações de como o incêndio começou, mas o início das chamas foi em um quarto onde funciona um ateliê de costura. Todo o material usado pela costureira, como: tecidos, linhas e isopor, possivelmente ajudou a propagar as chamas. No local, moravam dois idosos, que não ficaram feridos.