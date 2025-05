Caseiro de condomínio na Grande BH segue desaparecido após 12 dias de buscas

A busca pelo caseiro Agostinho Dias de Assis, de 66 anos, ganhou um novo capítulo com a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram o companheiro dele deixando a casa onde viviam, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O vídeo, registrado na manhã do dia 17 de maio, data em que Agostinho foi visto pela última vez, mostra o homem entrando no imóvel por volta das 4h40 e saindo cerca de duas horas depois, às 7h, carregando uma sacola. Desde então, o companheiro também não foi mais localizado. A casa, onde Agostinho trabalhava como caseiro de um condomínio de luxo, foi encontrada arrombada e completamente revirada por um sobrinho da vítima, que procurava por notícias após perder contato com o tio. Vizinhos relataram à polícia que o companheiro seria usuário de drogas e estaria vendendo pertences de Agostinho nos arredores. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso como desaparecimento e não descarta outras linhas de apuração, dada a movimentação suspeita registrada pelas câmeras. Familiares da vítima dizem temer o pior e pedem agilidade nas buscas.



