Comerciantes denunciam sequência de furtos em lojas de cosméticos no centro de BH
Suspeitos arrombaram dois estabelecimentos em menos de duas semanas; lojistas pedem reforço no policiamento para garantir mais segurança na região
Comerciantes da região Central de Belo Horizonte denunciam uma sequência de furtos a lojas de cosméticos. Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens arrombando um dos estabelecimentos durante a madrugada. Enquanto um deles entra na loja e recolhe produtos, o comparsa observa a movimentação do lado de fora.
Onze dias após o ocorrido, a loja vizinha também foi arrombada. Na tentativa de evitar novas invasões, uma das comerciantes instalou uma barreira de ferro na entrada do estabelecimento.
Os lojistas pedem reforço no policiamento para combater os crimes e garantir mais segurança na região.
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