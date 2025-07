Criança de 8 anos desaparece por 5 horas após ser levada por homem desconhecido em BH

Um menino de 8 anos desapareceu por cerca de cinco horas após sair de casa, no bairro Santo Inês, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo a família, ele foi visto pela última vez sentado próximo a um ponto de ônibus, ao lado de um homem desconhecido, que dividia um refrigerante com a criança. O menino, que tem déficit de atenção, acabou convencido a ir com o suspeito até o Centro da capital mineira. Segundo a criança, ele e o homem passaram por praças, lojas e uma lanchonete. O retorno aconteceu no fim da tarde, quando ele apareceu chorando em um ponto de ônibus próximo de casa e foi reconhecido por vizinhos. A Polícia Civil investiga o caso. O menino passou por exames médicos e está com a família. A real intenção do homem ainda é desconhecida.



