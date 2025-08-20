Criminóloga analisa mudança no depoimento do homem que confessou que matou gari em BH

Nove dias após o assassinato do gari Laudemir Fernandes, René da Silva Nogueira Júnior confessou ser o autor do disparo. No primeiro depoimento aos delegados do DHPP (Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa), o homem negou que estava no local do crime e disse que não teria sido ele quem atirou em Laudemir. A mudança repentina de versão levanta questionamentos sobre suas motivações e possíveis orientações legais. A criminóloga Cláudia Pádua nos ajuda a entender o porquê desta mudança no depoimento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!