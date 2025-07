Criminoso furta carro com ferramentas de trabalho em poucos segundos em BH

Um carro usado para trabalho foi furtado em apenas alguns segundos no bairro Esplanada, na região Leste de Belo Horizonte. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o suspeito arrombando o carro com facilidade, como se estivesse com a chave. Dentro do veículo havia ferramentas de serviço essenciais. O dono só percebeu o furto na manhã seguinte. O carro foi encontrado depois, na mesma rua, mas sem os equipamentos. Moradores denunciam a falta de segurança na região.



