Criminosos armados invadem apartamento e furtam joias em Belo Horizonte

Dois criminosos armados invadiram um prédio no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte, e furtaram joias de um apartamento no quarto andar. Segundo a Polícia Militar, a dupla arrombou duas portas de vidro do condomínio e depois a porta do imóvel. O circuito de segurança registrou os ladrões, que ainda tentaram afastar uma das câmeras para evitar serem identificados. O apartamento estava vazio, já que os moradores viajavam. A perícia foi acionada e a polícia analisa imagens para tentar identificar os suspeitos, que fugiram após o crime.



