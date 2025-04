Criminosos invadem casa, rendem família e roubam R$100 mil em joias em Betim (MG)

Uma casa em um condomínio na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi invadida por uma dupla de suspeitos durante a madrugada. A família, residente do imóvel, foi rendida e amarrada dentro do banheiro da residência. Segundo o proprietário da casa, os homens estavam em busca de objetos de valor e cofres. Os criminosos levaram cerca de R$100 mil em jóias e equipamentos eletrônicos. Ainda segundo o dono do imóvel, os suspeitos usavam ‘touca ninja’ no momento do crime. O local não tem câmeras e a Polícia Civil investiga a dinâmica da invasão para determinar a forma com que os suspeitos tiveram acesso à casa. A dupla de assaltantes ainda segue sendo procurada.