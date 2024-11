Criminosos invadem casas durante o dia e preocupam moradores do bairro São Lucas, em BH

Moradores do bairro São Lucas, na região centro-sul de Belo Horizonte, estão preocupados com uma sequência de invasões, em plena luz do dia, registradas nos últimos meses. O alvo dos suspeitos são as casas. Segundo os moradores, os criminosos tocam as campainhas e, quando ninguém atende, entram e levam tudo o que conseguem carregar. Em um dos imóveis, eles abriram o portão da garagem, entraram com carro e depois saíram como se fossem os moradores. Veja a reportagem completa no vídeo acima.