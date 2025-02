Defesa de caminhoneiro acusado de matar 39 em Minas nega que homem estava sob efeito de drogas

A defesa do caminhoneiro, que causou um acidente com ônibus na BR-116, em Teófilo Otoni, em dezembro de 2024, contesta o laudo da Polícia Civil. O acidente matou 39 pessoas. A defesa alega que o motorista não fez uso de drogas e nem de álcool.



A prisão de Arilton Bastos Alves aconteceu no dia 21 de janeiro, um mês depois do acidente, após a investigação da Polícia Civil apontar que ele dirigia sob efeito de álcool e drogas. O exame, de urina, foi feito no dia que ele se apresentou à polícia, no dia 23 de dezembro.