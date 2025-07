Dentista preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil diz não saber que prática era crime

Um dentista de 56 anos foi preso na cidade de Conselheiro Lafaiete, a cerca de 100km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, por armazenar material com imagens e vídeos de abuso sexual infantil. A investigação começou em maio após denúncias recebidas pela Polícia Civil. Foram apreendidos celular, notebook e pendrives contendo aproximadamente 800 arquivos. O suspeito admitiu ter adquirido o conteúdo através de um grupo online e alegou desconhecimento da ilegalidade. O dentista possui antecedentes criminais relacionados à violência doméstica. A polícia continua investigando para encontrar os responsáveis pelo grupo de compartilhamento de conteúdo ilegal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!