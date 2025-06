Dois homens foram presos após destruírem com picaretas painel publicitário em BH

A polícia prendeu dois homens suspeitos de destruir um painel publicitário na Rua dos Guaicurus, no Hipercentro de Belo Horizonte. O crime, registrado por câmeras de monitoramento, ocorreu em plena luz do dia, e os suspeitos usaram picaretas para desmontar a estrutura, enquanto um terceiro homem conseguiu fugir com parte do material. Os comerciantes locais, com receio de represálias, não intervieram, mas apontaram que os criminosos são conhecidos por outros delitos na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!