Dois homens, de 32 e 35 anos, que seriam integrantes de uma organização criminosa, foram presos em Betim, na região metropolitana de BH. A dupla estava em uma chácara no bairro no bairro Bandeirinhas, na zona rural da cidade. No local, a polícia apreendeu 650 kg de maconha, a droga é avaliada em mais de R$1 milhão.