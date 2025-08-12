Empresário nega assassinato de gari em BH, mas pode responder por homicídio qualificado

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso suspeito pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, durante a coleta de lixo em Belo Horizonte, afirmou à Polícia Civil que não estava no local do crime e “não sabia de nada”. Apesar da negativa, o suspeito pode ser indiciado por homicídio duplamente qualificado e ameaça contra a motorista do caminhão de coleta.



Segundo a investigação, testemunhas relataram que o suspeito teria se irritado com a parada do veículo na via e ameaçado a condutora, dizendo que atiraria caso encostasse em seu carro. Pouco depois, conforme os depoimentos, ele teria estacionado, descido armado e efetuado um disparo que atingiu o gari.



Imagens de câmeras de segurança e a identificação do carro de luxo que aparece na cena estão entre os elementos apurados pela polícia. A arma usada, segundo os investigadores, é compatível com a pistola pessoal da esposa dele, que é delegada da Polícia Civil. O caso segue sob investigação e a perícia vai confirmar se foi esse o armamento utilizado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!