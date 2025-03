Entenda como a jovem Clara Maria conheceu os homens que a mataram em BH

Durante a investigação sobre a causa da morte de Clara Maria Venâncio Rodrigues , em BH, os policiais buscaram entender como a jovem conheceu os dois autores confessos, Thiago Schafer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel.



A apuração aponta que Clara Maria conheceu Thiago quando ela começou a trabalhar em uma padaria, na avenida Fleming, no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, no ano passado. O homem trabalhava em um restaurante no mesmo terreno. Segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago apresentou Lucas para Clara. Durante um encontro do grupo, em um bar da avenida Fleming, Clara e Lucas teriam brigado quando a jovem repreendeu o homem por fazer uma saudação nazista.